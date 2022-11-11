Белый дом: США не пытаются принудить Киев к переговорам

Джейк Салливан рассказал о помощи Киеву на поле боя.

Белый дом заявил, что власти США не пытаются принудить киевский режим к переговорам. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации при президенте Джо Байдене сделал помощник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник пояснил, как именно Вашингтон видит собственную задачу. Речь идет о том, чтобы поставить украинское руководство в лучшее для них положение на поле боя. При этом иностранные чиновники не делают попыток оказать влияние на Киев и не заставляют страну перейти к диалогу ради урегулирования конфликта мирным путем.

США не давят на Украину, мы не настаиваем. Что мы делаем, так это консультируемся как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только посредством публичных заявлений <...>, но и ощутимую физическую поддержку, военную помощь. Джейк Салливан, помощник Белого дома

Чиновник заметил, что Вашингтон считает, что Украина должна сама определять свой дипломатический внешнеполитический курс. Власти США уверены, что когда и если будет возможность для дипломатии, у Киева должна быть наилучшая позиция за столом переговоров.

ША утверждают, что от России нет конструктивного ответа в вопросе обмена заключенными.

Фото и видео: Белый дом