Белый дом: США не намерены пополнять свой нефтяной резерв российской нефтью

Карин Жан-Пьер рассказала о запрете на ввоз "черного топлива" на территорию США.

Американская администрация не намерена пополнять собственный стратегический нефтяной резерв страны за счет закупки российской нефти в условиях ограничения цены на нее.Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене. Во время мероприятия один из корреспондентов напомнил Карин Жан-Пьер о том, что ранее власти США говорили о том, что планируют возобновить закупку "черного золота" для восполнения своего стратегического нефтяного резерва. Этот процесс должен произойти в тот момент, когда стоимость за баррель достигнет уровня в 70 долларов. Ранее страны "Большой семерки "(G7) и Австралии согласовали "потолок цен" на уровне 60 долларов за баррель.

Нет, потому что это было запрещено. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в марте 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, который запрещал импорт энергетических носителей в страну из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Белый дом: администрация США не удивлена реакцией России на введение потолка цен на нефть.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance