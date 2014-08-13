Белый дом: администрация США не удивлена реакцией России на введение потолка цен на нефть

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что страны G7 планируют ограничить доходы РФ от продажи "черного золота".

В американской администрации сообщили о том, что не удивлены российской реакцией на введение со стороны коллективного Запада потолка цен на закупку нефти из РФ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене. Карин Жан-Пьер пояснила, что власти США рассчитывают на то, что российские энергетические ресурсы и топливо продолжат поступать на мировые рынки.

Послушайте, что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 ("Большой семерки") и Австралией предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов США за каждый баррель является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспортировать свое топливо в другие страны. Карин Жан-Пьер полагает, что "ценовой потолок" может быть скорректирован в дальнейшем, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы. В Белом доме напомнили, что говорят о беспрецедентном шаге, который показывает единство США с международными союзниками и партнерами.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

