Белый дом: Байден не раскрыл новых данных о взаимодействии военных США и Украины

Кейт Бедингфилд оценила слова американского президента "о подготовке солдат".

Американский президент Джо Байден не раскрыл новых данных о взаимодействии военных США и Украины, когда упоминал о взаимодействии между американскими и украинскими военнослужащими. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга в Белом доме сделала директор администрации при президенте США по вопросам коммуникации Кейт Бедингфилд. Пресса попросила прокомментировать чиновницу слова политика, который говорит о возможности "помощи в подготовке" украинских солдат, расположенных в Польше

Нет, военные, с которыми он встретился в Польше, на регулярной основе взаимодействуют с украинцами…это известно…Тут нет какого-либо раскрытия закрытых сведений. Вместе с тем мне нечего сказать об этом сверх того, что сказал вчера президент. Кейт Бедингфилд, представитель Белого дома

Напомним, что лидер США Джо Байден в понедельник 28 марта, рассказывая о встрече с американскими военнослужащими, которая прошла в пятницу в польском городе Жешув, отметил прессе, что говорил о помощи США в подготовке украинских солдат, находящихся на территории Польши.

Пентагон: США не обучают украинских военных в Польше "в классическом смысле" этого слова.

Фото и видео: Белый дом