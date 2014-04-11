Пентагон: США не обучают украинских военных в Польше "в классическом смысле" этого слова

Джон Кирби уточнил смысл взаимодействия с украинскими военными в Польше.

В американском министерстве по обороне заявили, что США не обучают украинских военных в Польше "в классическом смысле" этого слова. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с журналистами поделился официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Чиновник заметил, что военнослужащие взаимодействуют с солдатами Киева. Между ними происходят определенные контакты. В частности, речь идет о поставках "материалов" от Вашингтона.

Это не обучение в классическом смысле. Это взаимодействие. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что американский телеканал CNN сообщил зрителям о том, что дислоцированные в Польше американские военнослужащие обучают украинских военных тому, как пользоваться предоставленным оружием. Журналисты утверждали, что речь идет о ракетных комплексах Javelin.

Пентагон: США считают главным вызовом Китай, а РФ - серьезной угрозой.

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