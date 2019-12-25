Пентагон: США считают главным вызовом Китай, а РФ - серьезной угрозой

Кэтлин Хикс рассказала о подготовке Стратегии по национальной обороне США.

Пентагон: США считают главным вызовом Китай, а РФ называют серьезной угрозой. Соответствующее заявление во время брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала первый заместитель американского министра по обороне Кэтлин Хикс. Она заметила, что Москва все еще представляет серьезную угрозу для существующего глобального миропорядка. Подтверждением своих слов Хис считает свидетельства о "ничем не спровоцированных" военные действия РФ на территории Украины.

В США уточнили, что противодействуют российской стороне, а в существующей стратегии по обороне указаны шаги, которые страна незамедлительно примет, в случае необходимости поддержания или усиления мер по китайскому сдерживанию. КНР Хикс сочли "наиболее значимым конкурентом" для Вашингтона.

КНР обладает военным, экономическим и технологическим потенциалом, что позволяет бросить вызов международной системе и нашим интересам в ее рамках. Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона

Чиновница подчеркнула, что такой подход отражен в обнародованном в понедельник проекте государственного бюджета на 2023 финансовый год, который начнется с 1 октября текущего года. Хикс напомнила о подготовке к публикации модернизированной Стратегии национальной обороны США. С засекреченной версией документа уже ознакомлены американские законодатели.

США планируют развернуть в течение пяти лет три гиперзвуковые батареи.

Фото и видео: YouTube / Department of Defense