Белый дом: Байден не был вовлечен в принятие решения об иммунитете саудовского кронпринца

Карин Жан-Пьер оценила расследование по поводу убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

В американском администрации при президенте Джо Байдене рассказали о том, что лидер Белого дома не был вовлечен в принятии решения об иммунитете саудовского кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по судебному разбирательству., проводимого в рамках гражданского иска. Официальный представитель Карин Жан-Пьер уточнила, что не следует делать ранний выводов о будущем взаимоотношений между США и Саудовской Аравией в связи с ситуацией. Чиновница заметила в ходе регулярного брифинга с прессой, что судебная инстанция запросила официальную позицию Белого дома по разбирательству.

Мне неизвестно о каких-либо обсуждениях и предоставлении предварительного уведомления. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что против Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда объявлен в США иск в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Ранее министерство юстиции США по запросу Госдепа проинформировало суд о том, что премьер-министр Саудовской Аравии обладает неприкосновенностью от исков в американских судах на тот период, пока занимает свою должность. Карин Жан-Пьер добавила, что Джо Байден неоднократно осуждал убийство журналиста, а также говорил об этом на рабочей встрече с наследным принцем СА в 2022 году.

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Фото и видео: Белый дом

