В ночь празднования Нового года украинские вооруженные силы атаковали гражданское население в Херсонской области, где люди отмечали праздник со своими близкими. Губернатор Петербурга Александр Беглов резко осудил действия киевских властей, выразил искренние соболезнования и предложил поддержку тем, кто пострадал в этой трагедии.

По данным, предоставленным главой Херсонской области Владимиром Сальдо, украинский дрон совершил атаку на кафе и гостиничный комплекс. В результате этого нападения и последующего пожара, согласно последним данным, погибли 24 человека, а более 50 получили ранения различной степени тяжести. Некоторые из жертв погибли в огне.

Данное деяние вновь продемонстрировало преступную и жестокую природу киевского режима, который намеренно уничтожает мирных граждан, заявил Беглов. Он выразил слова скорби и поддержки семьям погибших от лица всех жителей Петербурга и пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим. Он также заверил, что Петербург готов предоставить всю необходимую гуманитарную помощь и медицинскую поддержку нуждающимся.

Ранее мукраинские беспилотники атаковали резервуарный парк в Татарстане.

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга