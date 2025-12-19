  1. Главная
Украинские беспилотники атаковали резервуарный парк в Татарстане
Сегодня, 14:35
IRINA_CHALKINA

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место инцидента и устранили возгорание.

В четверг, 1 января, ВСУ атаковали резервуарный парк в Татарстане в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Известно, что из-за ударов БПЛА в резервуарном парке произошло возгорание. Однако, пожарные подразделения, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оперативно ликвидировали огонь. 

Уточняется, что пострадавших нет. 

Ранее мы сообщали о том, что в минувшую новогоднюю ночь, над территорией России силы ПВО ликвидировали 168 украинских БПЛА. Больше всего украинских дронов было запущено над Брянской областью.

Фото: freepik

Теги: бпла, татарстан, удары бпла
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

