Украинские беспилотники атаковали резервуарный парк в Татарстане

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место инцидента и устранили возгорание.

В четверг, 1 января, ВСУ атаковали резервуарный парк в Татарстане в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Известно, что из-за ударов БПЛА в резервуарном парке произошло возгорание. Однако, пожарные подразделения, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оперативно ликвидировали огонь.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в минувшую новогоднюю ночь, над территорией России силы ПВО ликвидировали 168 украинских БПЛА. Больше всего украинских дронов было запущено над Брянской областью.

Фото: freepik