Чиновники встретились по поручению Владимира Путина.

Александр Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона "Красный Бор". Чиновники обсудили на рабочей встрече дальнейшую судьбу объекта. Напомним, что с первого января он оказался в федеральной собственности. По информации от администрации губернатора Петербурга, встреча была организована по поручению президента России, которое было дано еще в апреле прошлого года.

Теперь "Красный бор" находится под управлением государства, а не города. Трудовой коллектив "Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона" полностью сохранен. Сотрудники организации продолжают заниматься обеспечением безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин остался недоволен качеством уборки в Петербурге.

Фото: Piter.tv

