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Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона "Красный Бор"
Сегодня, 7:13
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lesjasap

Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона "Красный Бор"

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Чиновники встретились по поручению Владимира Путина.

Александр Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона "Красный Бор". Чиновники обсудили на рабочей встрече дальнейшую судьбу объекта. Напомним, что с первого января он оказался в федеральной собственности. По информации от администрации губернатора Петербурга, встреча была организована по поручению президента России, которое было дано еще в апреле прошлого года.

Теперь "Красный бор" находится под управлением государства, а не города. Трудовой коллектив "Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона" полностью сохранен. Сотрудники организации продолжают заниматься обеспечением безопасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин остался недоволен качеством уборки в Петербурге.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александр беглов, красный бор, минприроды, полигон
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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