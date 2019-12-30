СМИ: Путин остался недоволен качеством уборки в Петербурге

Путин был в Петербурге 18 января.

Владимир Путин отметил недостаточно качественную уборку улиц Петербурга после посещения города в честь годовщины Дня прорыва блокады Ленинграда.

Некоторые СМИ отметили, что после этого сотрудники комитета по благоустройству, занимающие руководящие посты, получили выговоры во время очередного заседания

После появления подобных сообщений представитель вице-губернатора Николая Бондаренко Олеся Матюхина рассказала, что это было плановое заседание.

Петербург передал полигон "Красный бор" в федеральную собственность.

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