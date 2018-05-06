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Беглов обсудил с Минприроды РФ полигоны "Красный бор" и "Новоселки"
Сегодня, 10:43
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himif

Беглов обсудил с Минприроды РФ полигоны "Красный бор" и "Новоселки"

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На данный момент "Красный Бор" передается в собственность страны по поручению президента.

Во вторник, 17 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Министерство природных ресурсов и экологии России в ходе рабочей встречи. Об этом сообщила прсс-служба Смольного.

Главным обсуждением встречи был вопрос о завершении процедуры передачи полигона "Красный Бор" в федеральное ведение. Передача полигона в собственность страны проходит по поручению российского лидера Владимира Путина, которое он дал в минувшем апреле.

Также чиновники обсудили процесс рекультивации полигона ПТО-3 "Новоселки". Контракт на эти работы заключили еще в июне прошлого года, рекультивация идет по графику без отставания. Первый этап планируется завершить к следующему сентябрю. В целом рекультивация позволит обеспечить природоохранные функции и восстановить нарушенные земли для дальнейшего использования территории.

Ранее мы писали, что полигон "Красный Бор" оградят бетонной стеной.

Фото: Красный Бор / ВКонтакте

Теги: минприроды рф, полигон красный бор, полигон новоселки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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