Полигон "Красный Бор" оградят бетонной стеной

"Водоканал Санкт-Петербурга" разработал проект будущего сооружения.

Полигон "Красный бор" в Ленобласти планируют оградить бетонным забором. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сделал проектно-изыскательные работы по созданию противофильтрационной завесы. В понедельник, 7 октября, в комитете по природопользованию прошло рабочее совещание на тему технических и конструктивных решений будущего забора.

Завеса будет перекрывать пути возможного выхода загрязняющих веществ за пределы "Красного бора" в случае аварийных ситуаций. Как рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, защитное сооружение представляет собой бетонную стену по периметру с "заходом" в слой кембрийской глины, которая обеспечит герметизацию.

На данный момент происходит оформление документов по передаче полигона в федеральную собственность.

Фото: ВК/ Красный Бор