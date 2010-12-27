Полигон "Красный Бор" перейдет в ведение федерального центра в 2020 году

Стала известна точная дата передача объекта в федеральное ведение.

Полигон "Красный Бор" в Тосненском районе Ленобласти перейдет в ведение РФ с 1 января 2020 года. Вопрос обсудили на нулевых чтениях бюджета в Северной столице.

Решение о передаче полигона в федеральное ведомство было принято на петербургском международном экономическом форуме 2019. Таким образом, финансировать благоустройство территории будут не из городского бюджета, а федерального.

"Красный Бор" - крупный полигон для утилизации токсичных отходов от деятельности химических, медицинских и промышленных предприятий. Он расположен в 30 км от Петербурга и занимает площадь в 73 га. На данный момент полигон перестал принимать любые отходы. На протяжении нескольких месяцев на "Красном Бору" идут работы по поддержанию объекта в безопасном состоянии.

Фото: ВК/ Красный Бор