Город-спутник Петербурга могут построить под Красным Бором

Площадь города-путника, согласно плану, составит 752 га.

В Ленобласти на Градостроительном совете 30 ноября НИИ "Земля и город" по заказу "Дом.РФ" представил концепцию нового города-спутника под Красным Бором, где ранее располагалось ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" (РТРС). Об этом пишет "Деловой Петербург" 1 декабря.

Площадь города-путника, согласно плану, составит 752 га. "Дом.РФ" предложил возвести более 1 млн "квадратов" жилья для 35 тыс. человек. Кроме того, на территории появятся логистический кластер и "социальное ядро". Речь идет о детских садах, школах, объектах дополнительного образования, физкультурно-оздоровительном комплексе. Торги, по данным "Дом.РФ", пройдут во II квартале 2024 года.

По словам руководителя по параметрам развития территории "Дом.РФ" Анны Должанской, земли (каждый под свой функционал – жилье, промышленность и общественно-деловые здания) освоят инвесторы.

Мы разбиваем эту территорию на фрагменты и фрагментами выставляем под определенный класс опасности. Анна Должанская, руководитель по параметрам развития территории "Дом.РФ"

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино планируют построить индустриальный парк "М10 Колпино", площадь которого составит около 45 га. Его работа будет ориентирована на сферу малого и среднего предпринимательства.

Фото: "Дом.РФ"