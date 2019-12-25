Индустриальный парк площадью 45 га построят в Колпино

Объект получит название "М10 Колпино".

У Оборонный улицы в Колпино создадут новый индустриальный парк, площадь которого составит около 45 га. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора ООО "Агентство территориального развития "М10" Михаила Косарева.

Объект получит название "М10 Колпино". Его работа будет ориентирована на сферу малого и среднего предпринимательства.

Там будут размещать четвёртого класса опасности, работающие в формате light industrial.

Сейчас компания "Агентство территориального развития "М10" работает над проектом сети индустриальных парков на территории Ленобласти, в частности, в посёлках Ям-Ижора, Тельмана, Пионер, городах Никольское и Красный Бор.

Работы по возведению парка начнутся в Колпино уже в следующем году. В 2025-ом могут открыться первые производства.

Ранее мы сообщили о том, что Планерную улицу планируют продлить до Каменки.

Фото: м10парк.рф