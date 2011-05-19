Планерную улицу планируют продлить до Каменки

В общей сложности на два этапа работ выделено почти 1 млрд рублей.

В Приморском районе Петербурга планируется продление Планерной улицы на участке от Глухарской улицы до реки Каменки. В общей сложности на два этапа работ выделено почти 1 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Отметим, что улица, о которой идёт речь, идёт на южное направление ЗСД к Приморскому проспекту. Новый участок улучшит транспортную ситуацию для жителей недавно построенных ЖК.

На воплощение проекта будут выделены средства из региональной казны. Есть также вероятность софинансирования из федерального бюджета. Работы намерены закончить до октября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ночью от снега очистили 16 тыс. км дорог.

Фото: Piter.TV