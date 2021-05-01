В Ленобласти ночью от снега очистили 16 тыс. км дорог

В ночную смену боролись с сугробами более тысячи единиц снегоуборочной техники.

В ближайшие два дня в Ленобласти обещают снегопады. Снежный штаб региона доложил, что ночью от снега очистили 16 тыс. км областных дорог. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ночную смену боролись с сугробами более тысячи единиц снегоуборочной техники. По словам Дрозденко, за сутки коммунальщики и дорожные службы очистили основные дороги и тротуары, подходы к школам, детским садам, поликлиникам и больницам.

Напомню, что обращения по снегу принимает Снежный штаб. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Во всех населенных пунктах продолжается очистка от снега дворовых территорий. В группе Снежного штаба в соцсети "ВКонтакте" можно оставить заявку на уборку проблемного участка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге закончилась волна тепла.

Фото: ВКонтакте / Снежный штаб 47