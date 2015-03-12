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В Петербурге закончилась волна тепла
Сегодня, 7:54
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В Петербурге закончилась волна тепла

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Температура воздуха в Петербурге -4…-6 градусов.

В среду, 29 ноября, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться небольшим гребнем антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, местами гололедица, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -4…-6 градусов, по Ленобласти -3…-8 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В четверг временами будет идти снег и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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