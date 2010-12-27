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Петербург передал полигон "Красный бор" Минприроды
Сегодня, 15:11
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nastya960

Петербург передал полигон "Красный бор" Минприроды

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Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2019.

Полигон "Красный Бор" Петербургом будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале 2019 года.  Соответствующее соглашение врио губернатора Петербурга и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписали на ПМЭФ.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию 70 га Ленинградской области. Сейчас на нем более двух миллионов тонн промышленных химических отходов различных классов опасности. В 2014 полигон был закрыт и теперь стоит вопрос о рекультивации отходов. На полную ликвидацию "Красного Бора" потребуется от шести до семи лет.

ПМЭФ-2019 проходит в Петербурге с 6 по 8 июня.

В мае дело о хищении 22,5 млн рублей с рекультивации "Красного бора" зарегистрировали в суде.
Фото: ВК/ Красный Бор

 

Теги: дмитрий кобылкин, минприроды, пмэф, полигон красный бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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