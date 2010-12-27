Петербург передал полигон "Красный бор" Минприроды

Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2019.

Полигон "Красный Бор" Петербургом будет передан в ведение Минприроды в третьем квартале 2019 года. Соответствующее соглашение врио губернатора Петербурга и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписали на ПМЭФ.

Полигон "Красный Бор" занимает территорию 70 га Ленинградской области. Сейчас на нем более двух миллионов тонн промышленных химических отходов различных классов опасности. В 2014 полигон был закрыт и теперь стоит вопрос о рекультивации отходов. На полную ликвидацию "Красного Бора" потребуется от шести до семи лет.

ПМЭФ-2019 проходит в Петербурге с 6 по 8 июня.

В мае дело о хищении 22,5 млн рублей с рекультивации "Красного бора" зарегистрировали в суде.

Фото: ВК/ Красный Бор