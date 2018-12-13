Дело о хищении 22,5 млн рублей с рекультивации "Красного бора" зарегистрировали в суде

В совершении преступления обвиняют руководителя компании "Экоградстрой" Андрея Градобоева.

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя компании "Экоградстрой" Андрея Градобоева. Мужчину подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Бизнесмена задержали весной 2017 года. Согласно материалам дела, компания "Экоградстрой" заключила договор с СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор" на устройство двух карт временного размещения отходов. При этом создавалась лишь видимость проведения работ. Фактически они были не выполнены.

Таким образом, в период с 2014 по 2015 гг. были похищены 22,5 млн рублей при общей сумме договора 59 млн рублей.

Андрей Градобоев вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV