Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян

Первые попытки атак на клиентов российских банков были выявлены в мае 2025 года.

Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.

В материале отмечается, что злоумышленники используют перехват NFC-трафика, чтобы похищать данные банковских карт. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги с банковских счетов.

Отмечается, что первые попытки атак на клиентов российских банков с использованием SuperCard были выявлены в мае 2025 года. Изначально приложение должно было использоваться в области мониторинга и анализа за NFC-трафика.

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