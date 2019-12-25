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Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян
Сегодня, 8:22
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Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег россиян

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Первые попытки атак на клиентов российских банков были выявлены в мае 2025 года.

Мошенники создали приложение SuperCard для кражи денег с банковских счетов россиян. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F-6.

В материале отмечается, что злоумышленники используют перехват NFC-трафика, чтобы похищать данные банковских карт. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги с банковских счетов.

Отмечается, что первые попытки атак на клиентов российских банков с использованием SuperCard были выявлены в мае 2025 года. Изначально приложение должно было использоваться в области мониторинга и анализа за NFC-трафика.

Ранее ЦБ оценил уровень безработицы в России.

Фото: pxhere.com

Теги: банковские счета, кража денег, мошенники, приложение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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