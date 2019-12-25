Экс-начальницу почты в Луге осудили за хищение 360 тыс. рублей

Суд ограничился условным наказанием, учитывая признание вины и возмещение убытков.

Лужский городской суд Ленинградской области вынес приговор 56-летней бывшей заведующей одного из отделений почтовой связи Лужского почтамта. Женщину признали виновной в хищении денежных средств, принадлежащих "Почте России". Согласно материалам дела, в период с марта по декабрь 2024 года обвиняемая, используя своё должностное положение, незаконно присвоила более 360 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Суду государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства того, что 56-летняя женщина, являясь начальником одного из отделений почтовой связи Лужского почтамта УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО "Почта России", в период с марта по декабрь 2024 года, пользуясь своим служебным положением, присвоила себе денежные средства АО "Почта России".



Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Подсудимая полностью признала вину и добровольно возместила нанесённый ущерб. Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее на Piter.TV: рецидивист потратил с карты пенсионерки 34 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV