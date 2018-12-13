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Суд запретил петербуржцу год посещать футбольные игры из-за файера
Сегодня, 15:38
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lesjasap

Суд запретил петербуржцу год посещать футбольные игры из-за файера

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Также болельщик наказан штрафом.

В Петроградском районном суде вынесли приговор болельщику, который на матче "Зенит-ЦСКА" пронес на стадион файер. Дмитрия Рубекина признали виновным и запретили посещать официальные спортивные мероприятия на год. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что вечером 12 мая нарушитель смог пронести на стадион "Газпром Арена" пиротехническое средство. Этим он создал опасную ситуацию для остальных фанатов,  и сотрудников стадиона. Мужчина сознался в произошедшем и раскаялся. Кроме запрета на посещение игр, местный житель выплатит административный штраф.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поздравил Кержакова с рождением третьего сына.

Фото: Piter.tv

Теги: газпром арена, зенит-цска, петроградский районный суд, файер, цска
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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