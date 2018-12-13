"Зенит" поздравил Кержакова с рождением третьего сына

Вратарь "сине-бело-голубых" в третий раз стал отцом. Сын Иван родился 15 мая.

Футболист Михаил Кержаков стал отцом. С пополнением в семействе вратаря поздравил петербургский клуб "Зенит", за который спортсмен выступает. Новорожденного мальчика назвали Иваном. На данный момент его рост составляет 51 сантиметр, а вес - 3,4 килограмма. День рождения малыша был 15 мая.

Отметим, что 32-летний голкипер Кержаков и его жена Ирина становятся родителями первый раз. Однако, у Михаила уже есть два ребенка от бывшей жены Виктории.

Сине-бело-голубые поздравляют Михаила с рождением сына, желают мальчику и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения! заявили в пресс-службе команды

Ранее Piter.tv писал о том, что на организацию Евро-2020 Петербург получит еще 285 млн рублей.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"