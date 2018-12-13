На организацию Евро-2020 Петербург получит еще 285 млн рублей

Деньги перейдут Смольному как только их вернут российскому оргкомитету ЧМ по футболу.

В Петербурге выделят дополнительные 285 миллионов рублей на проведение и подготовку Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом заявили председатели кабинета министров.

Чиновники отметили, что средства будут отправлены, если в федеральный бюджет вернутся дебиторские задолженности оргкомитету ЧМ по футболу. Деньги должны поступить за счет излишне выплаченных сумм по налогам. На данный момент подготавливается законопроект, предполагающий изменения в бюджете страны на 2019 год и период с 2020 по 2021 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что каждый четвертый турист приехал на праздники в Петербург из Москвы.

Фото: Piter.tv