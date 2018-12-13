Каждый четвертый турист приехал на праздники в Петербург из Москвы

Данные по использованию Интернета показали, из каких регионов в Петербург чаще приезжали на майские выходные.

По данным оператора публичной сети Wi-Fi в Петербурге, каждый четвертый пассажир в метро Северной столицы на майские праздники, был из Москвы. Такой вывод аналитики сделали по результатам использования Сети в метрополитене.

Специалисты изучили статистику сети MT_FREE, которая является единственной для петербургской подземки. Чаще всего в майские выходные к Интернету подключались местные жители. Зарегистрировано более 160 тысяч интернет-сессий. На второй позиции рейтинга расположились туристы из Приморского края. Третья позиция отдана гостям из Бурятии.

В общей сложности горожане и туристы использовали 22 Тбайта трафика в метро. Наиболее активными пользователями стали мужчины в возрасте 25-34 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сестрорецке рабочие нарушают технику безопасности, снимая праздничную символику.

Фото: Piter.tv