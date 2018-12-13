Очевидцы: В Сестрорецке рабочие нарушают технику безопасности, снимая праздничную символику

Петербуржцы засняли нарушение техника безопасности на камеру телефона.

В Курортном районе Петербурга местные жители заметили нарушения при демонтаже праздничных майских украшений. Недовольство жителей вызвано тем, что работодатель позволяет сотрудникам с опасностью для жизни снимать с высоты элементы декора.

Начальству рабочих не жалко, их много комментирует очевидец событий

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Некоторые пользователи "Вконтакте" заявили, что отсутствие страховки для монтажников - практически норма для Петербурга. Так у высотников получается быстрее разбираться с работой, поэтому многие делают упор на оперативность, а не на безопасность труда.

Ранее Piter.tv писал о том, что у дома Чкалова граффити с изображением летчика закрасили коричневой краской.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб