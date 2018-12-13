У дома Чкалова граффити с изображением летчика закрасили коричневой краской

Кто это сделал, не понятно, так как жалоб ни в управляющую компанию, ни на портал "Наш Санкт-Петербург" не поступало.

У дома Чкалова в Петербурге неизвестные закрасили граффити в честь лётчика-испытателя Валерия Чкалова. Рисунок, который появился на стене 6 лет назад, кто-то закрасил коричневой краской. Об этом сообщает в социальных сетях.



В доме, на котором было сделано граффити, когда-то жил Чкалов. Об этом говорится и на мемориальной доске, которая установлена тут же. Напротив здания стоит забор, где в 2013 году и появилось изображение советского летчика. Рисунок делали уличные художники по просьбе активистки.

Сегодня граффити закрашено коричневой краской, хотя жалоб ни в управляющую компанию, ни на портал "Наш Санкт-Петербург" не поступало.

Ранее граффити колбасы на Петроградской стороне закрасили.

Фото: социальные сети