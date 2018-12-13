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"Здесь не на что смотреть": граффити колбасы на Петроградской стороне закрасили 

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Это была работа известного дизайнера Андрея Люблинского

Во вторник, 30 апреля, на Петроградской стороне закрасили граффити колбасы. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Закрасили, а она ведь легально была нарисована! Что движет этими людьми? Кому мешала эта колбаса на глухой дворовой стене дома на Петроградке? Радовала туристов, заставляла задаваться вопросами, возбуждала зайти в кафе перекусить

возмущаются горожане

Напомним, что это была работа известного дизайнера Андрея Люблинского. Граффити было приурочено к шестому Международному фестивалю паблик-арта "Арт Проспект". Художник рисовал колбасу три дня. Отметим, что в данном случае всё делось с разрешения районной администрации города. 

Коммунальщики по неизвестным причинам уничтожили этот потрясающий арт-проект. Однако, очертания всеми любимой гигантской колбасы проглядываются сквозь краску. 

Видео и фото: Piter.TV, Андреq Люблинский/Facebook

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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