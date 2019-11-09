Беглов перечислил открытые в Петербурге за неделю памятники

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов провел итоги прошедшей недели. Градоначальник отметил открытие нескольких памятников, которые были открыты. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
Речь идет о памятниках основателю Обуховского завода Павлу Обухову и промышленнику Николаю Путилову. В этому году предпринимателям исполнилось 200 лет.
Они создали крупнейшие заводы нашего города – Обуховский и Путиловский, ныне Кировский. Инженеры и ученые дружили и многое сделали для развития России.
написал Беглов.
Также стало известно, что реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета.
Фото: Александр Беглов / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все