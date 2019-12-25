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На реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета
Сегодня, 13:25
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nadezhda_sib

На реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета

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Окончание всех работ намечено на конец октября следующего года.

На реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге выделят 1 млрд рублей из федеральных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Средства предоставят в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы". Реконструкция должна завершиться 30 октября 2021 года. Первый этап реконструкции Лиговского путепровода завершился еще в июле 2020. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургу может не хватить собственных средств на строительство "Ледовой арены" и ШМСД. Часть средств выделяется из федерального бюджета. 

Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram

Теги: дороги, лиговский путепровод, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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