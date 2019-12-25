На реконструкцию Лиговского путепровода выделили 1 млрд из федерального бюджета

Окончание всех работ намечено на конец октября следующего года.

На реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге выделят 1 млрд рублей из федеральных средств. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Средства предоставят в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы". Реконструкция должна завершиться 30 октября 2021 года. Первый этап реконструкции Лиговского путепровода завершился еще в июле 2020.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербургу может не хватить собственных средств на строительство "Ледовой арены" и ШМСД. Часть средств выделяется из федерального бюджета.

Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram