На Лиговский путепровод поставили первый пролет

Движение по новому участку планируют запустить в ноябре.

Как стало известно, первый этап реконструкции Лиговского путепровода уже завершен. Так, первый пролет занял свое место. Сообщается, что сначала начался демонтаж старого, но движение не перекрывали.

Уточняется, что проект был заморожен на какое-то время из-за проблем подрядчика, однако новая компания пока работает согласно графику. Сейчас объект готов на 20%. Общий вес собранной конструкции — около 1 130 тонн. Запустить движение по путепроводу по новому участку планируют в ноябре. Тогда закроют старый участок, который будут реконструировать в октябре 2021 года.

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