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В Новогорелово запустили движение по Лиговскому путепроводу

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Путепровод был построен в 1950-е годы.

В пятницу, 10 сентября, по Лиговскому путепроводу в Красносельском районе открыли рабочее движение. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В результате работ были расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, построен разворот и тротуары. Дорога стала шестиполосной. 

Реконструкция началась в 2018-м году, но была прервана из-за банкротства первого подрядчика ЗАО "Пилон". Работы через год подхватил "СК "Орин плюс". Объект удалось сдать раньше запланированного срока. 

Ожидается, что обновленный путепровод улучшит транспортную ситуацию в районе. Участок благоустроят до конца года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали. 

Видео: ВКонтакте / ОСНОВНАЯ ГРУППА НОВОГОРЕЛОВО

Теги: движение, лиговский путепровод, путепровод
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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