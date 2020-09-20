В Новогорелово запустили движение по Лиговскому путепроводу

В пятницу, 10 сентября, по Лиговскому путепроводу в Красносельском районе открыли рабочее движение. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В результате работ были расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, построен разворот и тротуары. Дорога стала шестиполосной.
Реконструкция началась в 2018-м году, но была прервана из-за банкротства первого подрядчика ЗАО "Пилон". Работы через год подхватил "СК "Орин плюс". Объект удалось сдать раньше запланированного срока.
Ожидается, что обновленный путепровод улучшит транспортную ситуацию в районе. Участок благоустроят до конца года.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали.
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