  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали
Сегодня, 12:04
75
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали

0 0

Обсуждения проходят в режиме онлайн.

Комитет по градостроительству и архитектуре начал общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под первый этап строительства Южной широтной магистрали. Обсуждения стартовали 6-го сентября и продлятся до 25-го октября.

Речь идет об участке от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей.  Проект планировки и межевания подготовило АО "Петербург-Дорсервис". Подробную информацию можно найти на сайте КГА. 

Южная широтная магистраль – один из приоритетных проектов развития автодорожной сети Петербурга. Ее расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки. Она пройдет от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского.

Фото: Piter.TV

Теги: межевание территории, общественные обсуждения, южная широтная магистраль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии