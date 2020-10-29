В Петербурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки Южной широтной магистрали

Обсуждения проходят в режиме онлайн.

Комитет по градостроительству и архитектуре начал общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под первый этап строительства Южной широтной магистрали. Обсуждения стартовали 6-го сентября и продлятся до 25-го октября.

Речь идет об участке от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей. Проект планировки и межевания подготовило АО "Петербург-Дорсервис". Подробную информацию можно найти на сайте КГА.

Южная широтная магистраль – один из приоритетных проектов развития автодорожной сети Петербурга. Ее расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки. Она пройдет от примыкания к Волхонскому шоссе до продолжения Ленинградского.

Фото: Piter.TV