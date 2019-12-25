Корпуса лесного склада Новой Голландии станут общественно-деловым комплексом

Главгосэкспертиза уже дала добро на реставрацию здания.

Корпуса лесного склада Новой Голландии превратят в общественно-деловой комплекс с выставочными площадями. Соответствующее положительное заключение на реставрацию зданий выдал петербургский филиал Главгосэкспертизы России, сообщила пресс-служба ведомства.

Два каменных корпуса представляют единое сложное здание, концепция реставрации предполагает сохранение габаритов склада, а также высотные отметки крыши, карнизов и фасадов.Объемно-пространственная структура здания, оконные и дверные проемы также сохранятся. На первом этаже обновленных складов разместят культурное пространство "Гараж", где появится библиотека, лекторий, торгово-выставочные площадки, ресторан и бистро, крупный зал для конференций и мультимедийных представлений. На втором этаже оборудуют еще один уровень ресторана и лекционный зал, на третьем – выставочный зал, офисные и технические помещения. Генеральной проектной организацией выступило ООО "АксиомА".

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Фото: АНО "Новая Голландия"