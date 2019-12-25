Путепровод в Курортном районе появится лишь "на бумаге"

Путепровод необходимо построить, чтобы получить разрешение на строительство ЖК.

Над участком железной дороги, которая соединяет Сестрорецк и Лисий Нос, "построят" путепровод. По версии строительного издания "Канонер", строительство будет фиктивным, его отобразят лишь на бумаге, а сам проект реализовывать не будут в принципе.

Путепровод необходим для возведения жилого комплекса. Издание предполагает, что потребности в путепроводе на самом деле нет, он нужен лишь "для галочки". В пример приводится стройка на перекрестке Пулковского шоссе и Порховской улицы, где появились новостройки, а обещанный путепровод до сих пор не имеет проектной документации.

Ранее мы писали, что Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали.

Фото: pixabay