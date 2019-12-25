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Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали
Сегодня, 17:23
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Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

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Ранее банк уже сотрудничал с Петербургом при строительстве крупных объектов.

Петербург заключил соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) о намерениях по реализации и финансировании инвестиционных проектов развития транспортной и коммунальной инфраструктуры города. Среди них - строительство Широтной магистрали скоростного движения и трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

Ранее город уже сотрудничал с организацией при реконструкции первой очереди аэропорта Пулково. Теперь в Петербурге рассчитывают и на строительство второй очереди. Также ЕАБР участвовал при создании ЗСД. 

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, которая была учреждена Россией и Казахстаном в 2006 году. 

Ранее Piter.TV узнал, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: евразийский банк развития, строительство, широтная магистраль скоростного движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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