Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали

Ранее банк уже сотрудничал с Петербургом при строительстве крупных объектов.

Петербург заключил соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) о намерениях по реализации и финансировании инвестиционных проектов развития транспортной и коммунальной инфраструктуры города. Среди них - строительство Широтной магистрали скоростного движения и трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее город уже сотрудничал с организацией при реконструкции первой очереди аэропорта Пулково. Теперь в Петербурге рассчитывают и на строительство второй очереди. Также ЕАБР участвовал при создании ЗСД.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, которая была учреждена Россией и Казахстаном в 2006 году.

Ранее Piter.TV узнал, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год.

Фото: gov.spb.ru