У Кировского завода появился памятник промышленнику Николаю Путилову

В 2020 году отмечается 200-летие со дня его рождения.

У проходной Кировского завода на проспекте Стачек 10 октября открыли памятник инженеру и предпринимателю Николаю Путилову. Как рассказали в пресс-службе Смольного, в 2020 году отмечается 200-летие со дня его рождения.

Бронзовую скульптуру установили на высокий постамент из гранита, автором памятника выступил Константин Гарапач. Известно, что инициатором создания монумента выступил Кировский завод, он же спонсировал памятник. В сквере к открытию монумента устроили газоны и скамейки.

Кировский завод, по словам губернатора Александра Беглова, считается одним из основных в петербургской и российской промышленности. С 1868 года с конвейеров завода вышли рельсы для железных дорог, боеприпасы, вагоны, пушки, инструменты. Сегодня на предприятии работают над металлургией, энергомашиностроением, военным производством и металлообработкой.

Днем раньше в Петербурге открыли памятник основателю Обуховского завода.

Фото: Википедия