В Петербурге открыли памятник основателю Обуховского завода

Открытие монумента приурочено к 200-летию Павла Обухова.

В пятницу, 9 октября, в Петербурге открыли памятник выдающемуся промышленнику, ученому и инженеру Павлу Обухову. Монумент основателю Обуховского завода появился на территории предприятия перед главным корпусом.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, открытие памятника приурочили к 200-летию Обухова. Отмечается, что именно этот человек открыл способ получения стали высокого качества, а выпускаемые заводом пушки сделали Россию крупнейшей военной державой. На Обуховском заводе, основанном 157 лет назад, в разное время создавались также гусеничный трактор, первый авиационный мотор, серийные танки. Также здесь появились первая в стране металлографическая лаборатория и оптико-механическая мастерская.

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Фото: пресс-служба Смольного