Богиня Гера вернулась в Гатчинский парк после реставрации

Её убрали из сада в конце XX века.

Мраморный бюст богини Геры вернулся в Собственный сад после реставрации. Об этом сообщили на странице Гатчинского дворца.

Скульптура находилась в саду с 1830-х годов, в конце прошлого века её демонтировали. Бюст итальянской работы XVIII века копирует римскую реплику с греческой статуи V века до н. э.

Во время Великой Отечественной войны скульптура была захоронена на передней площадке сада, в 1944 году она вернулась на историческое место. В конце XX века скульптуру из-за многочисленных повреждений убрали, в 2019 году началась реставрация. Специалисты вернули бюсту первоначальный облик.

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Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника "Гатчина"