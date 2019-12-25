Реставрация церкви на Васильевском острове обойдется в 328 млн

В советские годы в здании была школа водолазов.

В Петербурге планируется очередной этап ремонтных и реставрационных работ "Церкви Божией Матери Милующей" на Большом проспекте Васильевского острова, в которой раньше находилась школа водолазов. Как сообщается на сайте государственных закупок, работы оцениваются в 328 млн рублей.

Подрядчику нужно заняться реставрацией и воссозданием живописи, также следует благоустроить прилегающую территорию. Большая часть бюджетных средств (305 миллионов рублей) на работы будет выделена в текущем году, еще 23 миллиона рублей подрядчик получит в 2021 году. Срок окончания работ – ноябрь 2021 года.

Церковь является объектом культурного наследия Петербурга. Храм заложен в 1889 году в память о короновании императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Во время правления советской власти храм закрыли, а в 1930-е здание передали учебному отряду подводного плавания при Галерной гавани. Там находились барокамера и бассейн для тренировок водолазов.

Реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: Twitter/ @nakifaria