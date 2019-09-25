Бастрыкин взял на контроль расследование нападения в школе Петербурга

СК проверит все обстоятельства ЧП с ножом в петербургской школе.

Председателю Следственного комитета России представят подробный доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения школьника с ножом на учительницу в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что утром 15 декабря в школе, расположенной на Белорусской улице, несовершеннолетний ученик напал на учительницу и нанес ей ножевое ранение. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, ее состояние врачи оценили как тяжелое.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В рамках расследования устанавливаются мотивы подростка, а также условия, при которых было совершено нападение.

