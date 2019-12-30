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Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело после обрушения в СКК
Вчера, 23:00
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nadezhda_sib

Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело после обрушения в СКК

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Конструкция почти полностью обвалилась, есть погибший.

Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина,8. Как сообщили в ведомстве, нарушения правил безопасности при строительных и иных работах являются очевидными.

Материалы дела передадут следователям в центральный аппарат СК РФ. Также по указанию Александра Бастрыкина на место происшествия направили следователей-криминалистов. 

Напомним, днем 31 января на аварийной крыше спортивно-концертного комплекса "Петербургский" начались демонтажные работы. При работах на крыше конструкция почти целиком обвалилась. Один человек погиб.

Piter.TV собрал всю известную на данный момент информацию о происшествии. 

Фото: sledcom.ru

Теги: бастрыкин, скк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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