Бастрыкин поручил немедленно возбудить уголовное дело после обрушения в СКК

Конструкция почти полностью обвалилась, есть погибший.

Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения СКК "Петербургский" на проспекте Юрия Гагарина,8. Как сообщили в ведомстве, нарушения правил безопасности при строительных и иных работах являются очевидными.

Материалы дела передадут следователям в центральный аппарат СК РФ. Также по указанию Александра Бастрыкина на место происшествия направили следователей-криминалистов.

Напомним, днем 31 января на аварийной крыше спортивно-концертного комплекса "Петербургский" начались демонтажные работы. При работах на крыше конструкция почти целиком обвалилась. Один человек погиб.

Piter.TV собрал всю известную на данный момент информацию о происшествии.

Фото: sledcom.ru