Бастрыкин поручил проверить собственника общежития для мигрантов в Бужаниново

Глава СК потребовал разобраться в конфликтной ситуации в Московской области после убийства пенсионерки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить собственника общежития для мигрантов в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области, в котором убили и изнасиловали пенсионерку. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Бастрыкин также поручил выяснить условия проживания иностранцев, установить роль местных властей в разрешении конфликтных ситуаций, а также поверить информацию о возможном нарушении прав местных жителей в трудоустройстве, так как ранее сообщалось о фактах приоритета мигрантов при устройстве на работу на одном из предприятий.

Также следователи должны проверить условия содержания и дальнейшую занятость иностранных работников, которых перевезли в другое общежитие.

Напомним, в лесу под Сергиевым Посадом было найдено тело женщины. На нем зафиксированы следы насильственной смерти. Оперативники по "горячим следам" установили и задержали подозреваемых. Ими оказались иностранцы из соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. После того, как стало известно о преступлении, жители села Бужаниново устроили "народный сход". Активисты потребовали депортации работающих на местном предприятии мигрантов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе

Ранее в Свердловской области мужчину признали виновным в разбойном нападении и убийстве знакомой.

Фото: ВК / Бастрыкин Александр Иванович