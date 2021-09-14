Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой

В преступлении подозреваются мигранты, проживающие в Подмосковье.

Устроившие сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде разошлись. Власти планируют потребовать закрытия общежития, в котором проживают мигранты на территории подмосковной деревни Бужаниново. К такому решению чиновники пришли после убийства пенсионерки. Информацией поделился в собственном Instagram-канале глава городского округа Михаил Токарев. Он пообещал следить за действиями правоохранительных органов и контролировать проведение расследования по данному преступлению.

Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Михаил Токарев, глава городского округа Сергиева Посада

Напомним, что Следственный комитет по Московской области ранее рассказал, что в регионе найдено тело женщины. На нем зафиксированы следы насильственной смерти. Погибшая находилась в лесополосе около СНТ "Магистраль 2". Оперативники по "горячим следам" установили и задержали подозреваемых. Фигурантами дела стали иностранцы из соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. После того, как стало известно о преступлении, жители села Бужаниново устроили "народный сход". Активисты потребовали депортации работающих на местном предприятии мигрантов.

Из квартиры пенсионерки на проспекте Ветеранов украли золото с бриллиантами на 1,3 млн рублей.

Фото: Instagram / my_tokarev

Видео: Telegram / Mash

