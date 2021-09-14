Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой

Устроившие сход после убийства женщины в Сергиевом Посаде разошлись. Власти планируют потребовать закрытия общежития, в котором проживают мигранты на территории подмосковной деревни Бужаниново. К такому решению чиновники пришли после убийства пенсионерки. Информацией поделился в собственном Instagram-канале глава городского округа Михаил Токарев. Он пообещал следить за действиями правоохранительных органов и контролировать проведение расследования по данному преступлению.
Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия.
Михаил Токарев, глава городского округа Сергиева Посада
Напомним, что Следственный комитет по Московской области ранее рассказал, что в регионе найдено тело женщины. На нем зафиксированы следы насильственной смерти. Погибшая находилась в лесополосе около СНТ "Магистраль 2". Оперативники по "горячим следам" установили и задержали подозреваемых. Фигурантами дела стали иностранцы из соседнего государства 1988 и 1984 годов рождения. После того, как стало известно о преступлении, жители села Бужаниново устроили "народный сход". Активисты потребовали депортации работающих на местном предприятии мигрантов.
Из квартиры пенсионерки на проспекте Ветеранов украли золото с бриллиантами на 1,3 млн рублей.
Фото: Instagram / my_tokarev
Видео: Telegram / Mash
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