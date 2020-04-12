Мужчина отправился в ИК строгого режима на 16 лет.

В Свердловской области местный житель признан виновным в разбойном нападении и убийстве знакомой. Об этом рассказали представители Следственного комитета России. В отношении фигуранта дела были возбуждены уголовные дела по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ, пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ. Мужчина лишил жизни человека из корыстных побуждений и совершил разбой в крупном размере, нанес тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Фигурантом расследования стал ранее судимый житель города Полевской, 1986 года рождения. Следствие смогло доказать, что в августе 2020 года мужчина решил избавиться от крупной задолженности перед микрофинансовыми организациями криминальным способом. Он получил информацию о том, что его знакомая планирует купить автомобиль и предположил, что у нее есть деньги. Он попросил у женщины в долг 50 тысяч рублей.

Получив отказ, фигурант дела решил похитить средства. Для того, чтобы убить жертву, ему пришлось купить 20 августа прошлого года в сетевой торговой точке топор. Он дождался, когда жертва останется одна в квартире и убил ее. После этого преступник забрал банковскую карту, на которой находились средства, полученные в кредит на покупку транспортного средства, а также ноутбук и мобильное устройство. Часть денег киллер снял в банкомате.

Правоохранительные органы нашли подозреваемого вскоре после совершения им злодеяния. На допросе мужчина признался в преступлении. Суд постановил отправить его в исправительную колонию строгого режима на 16 лет.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России