В Якутии пойманы браконьеры, причинившие ущерб на 117 млн рублей

Трое подозреваемых находятся под стражей.

В Якутии пресечена браконьерская добыча водных биологических ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным пресс-службы МВД РФ, операция проводилась сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействия коррупции. В мероприятиях принимали участие представители регионального ФСБ, Росгвардии и Росрыболовства.

Задержаны подозреваемые, которые незаконно добывали рыбу для ее дальнейшей продажи. Оперативники изъяли в двух районах Якутии, а также в Якутске свыше двух тонн водных биологических ресурсов. Браконьеры нелегально выловили 860 килограммов рыб семейства осетровых и 174 килограмма черной икры. Ущерб государству от действий злоумышленников составил порядка 117 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Следователи считают, что преступная деятельность продолжалась все лето 2021 года. В банде участвовали три человека. на данный момент полицейские изъяли орудия лова у подозреваемых. Все фигуранты расследования задержаны.

Ранее судимый житель города Якутска вместе с двумя сообщниками осуществлял незаконную добычу рыб в акватории реки Лена, а также ее перевозку и хранение. В ходе обысковых мероприятий запрещенные орудия лова изъяты. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Уголовное дело передано правоохранительными органам в Следственный комитет по Якутии.

Похитители пожарных датчиков на сумму около 4 млн рублей задержаны.

Фото и видео: официальный сайт МВД России