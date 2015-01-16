Подозреваемые арестованы, но не признают вину.

Похитители пожарных датчиков на сумму около 4 млн рублей задержаны оперативниками Зеленограда. Об этом сообщается на сайте МВД РФ. По данным оперативников, были пойманы двое подозреваемых в хищении имущества, принадлежащего управляющей компании. Операция проводилась совместно с коллегами из Москвы.

Правоохранительные органы предположили, что в ночное время злоумышленники взламывали дверные замки и незаконно проникали в технические помещения, расположенные на чердаках. Преступления совершались на территории 3-его микрорайона города. Кроме пожарных датчиков воры забирали с собой электроприводы. Во время одного из таких "рейдов" сработала сигнализация. Одного подозреваемого полиция задержала на месте, второго - во дворе здания. Фигурантами расследования стали ранее судимые 34-летний и 41-летний жители Подмосковья. Найдена сумка с инструментами и перчатками.

В отношении подозреваемых ведутся уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ. Подозреваемые арестованы.

Из Сербии в Россию экстрадирован россиянин-наркоторговец.

Фото и видео: YouTube / МВД МЕДИА

