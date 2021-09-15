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Из Сербии в Россию экстрадирован россиянин-наркоторговец

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Мужчина пытался сбежать от уголовной ответственности.

Из Сербии в Россию экстрадирован россиянин, разыскиваемый за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Известно, что сотрудники ФСИН и Интерпола МВД сопроводили в столицу РФ подозреваемого Евгения Смышляева.

В полиции считают, что в 2010 году фигурант работал продавцом в автомагазине города Омска. В это время он мог реализовывать запрещенные вещества прямо на рабочем месте. В марте 2010 года у злоумышленника была произведена контрольная закупка. Во время спецоперации представители закона приобрели у фигуранта дела метамфетамин. После реализованной сделки мужчина был задержан. ПРи себе у него находились денежные средства и наркотики.

Затем фигурант преступления скрылся от МВД, нарушив меру пресечения. Его объявили в международный розыск. В сентябре прошлого года мужчину обнаружили на территории Сербии.

В Татарстане задержан подозреваемый в мошенничестве против пенсионеров.

Фото и видео: официальный сайт МВД России


 

Теги: евгений смышляев, ирина волк, мвд, наркотики, сербия, экстрадиция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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